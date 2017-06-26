В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху

В СМИ появились подтверждения грядущей встречи Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным, полученным от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политики проведут переговоры 29 января, сразу после прибытия израильского представителя в Россию.

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о появившейся информации о мероприятии, которое могут посетить президент России и премьер-министр Израиля. Пресс-секретарь сообщил, что переговоры состоятся 29 января. В этот день Нетаньяху прибывает в Россию. О том, что будет обсуждаться на мероприятии – пока не уточняется.

До этого Дмитрий Песков комментировал ситуацию применения химического оружия в Сирии. Он высказался о позиции США и дал свою оценку ходу расследований. Так, Песков обвинил США в «заматывании» расследования химических атак в Сирии. По мнению пресс-секретаря, американское выяснения обстоятельств случившегося демонстрирует лишь «наклеивание безосновательных ярлыков».