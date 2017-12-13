Трамп призвал Эрдогана ограничить военную операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Турции Тайипу Эрдогану с призывом уменьшить масштабы военной операции против курдов в северной части Сирии. Трамп выражает свою обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Африне, сообщили СМИ.

На сайте Белого дома появилось сообщение, в котором приводятся слова Трампа, адресованные Эрдогану. Так, президент США выразил беспокойство по сложившейся ситуации на севере Сирии.

Трамп попросил Эрдогана снизить наращивание военных сил в Африне. По мнению президента США, сейчас в Сирии необходимо снизить масштабы проведения военных операций для уменьшения возможного количества жертв среди мирных жителей.

Помимо этого, президент США обратился к главе Турции с призывом принимать все необходимые действия во избежание возможных столкновений американских и турецких военных в Сирии.

Между тем, некоторые издания сообщили, что слова Трампа были переданы с определенной неточностью. Так, утверждают СМИ Запада, релиз разговора главы США с президентом Турции не нес в себе слов об «обеспокоенности» Трампа.