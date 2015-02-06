Эффективная схема обогащения с помощью банкротства выявлена в Калининграде

Калининградская область стала местом для коррупционного скандала федерального масштаба. Он разгорелся после публикации результатов собственного расследования издания «Совершенно секретно». Газета выявила эффективную схему фиктивных банкротств в регионе, за которой стоят известные в области фигуры. Это К.Суслов (бывший вице-премьер областного правительства), В.Калиниченко (экс-директор Калининградского морского порта) и О.Урбанюк (действующий депутат областного парламента). Об этом сообщает портал «Государственные Вести».

Расследование газеты «Совершенно секретно» возникло в ходе изучения обстоятельств банкротства ООО «КРК», которое должно кредиторами свыше 560 миллионов рублей. Детальный анализ этого дела позволил журналистам издания выявить цепочку фиктивных банкротств, направленных на неуплату налогов, невозврат заемных средств в бюджетные фонды и разорение предприятий. Эта схема привела к печальному исходу для Калининградского рыбоконсервного комбината.

Сообщается, что связанные с вышеупомянутыми лицами компании не исполнили налоговые обязательства на сумму в 94 миллиона рублей. Они также должны вернуть свыше 270 миллионов рублей в областные бюджетные фонды.