ЦИК зафиксировал о рекордном числе женщин на выборах президента-2018

25 января секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила о рекордном количестве женщин, подавших заявку на участие в выборах президента России-2018 в качестве кандидатов. Уже зарегистрировали свои имена в избирательных списках 2 женщины, еще 13 работают над сбором подписей.

Как указала Майя Гришина, на выборах президента России-2018 уже установлен рекорд. Поводом для такого заявления стало количество женщин, которые изъявили желание принять участие в выборах в качестве кандидатов.

Так, уже 2 женщины-кандидата официально зарегистрировались в ЦИК, еще 13 продолжают собирать подписи. Среди женщин, которые собирают подписи Гришина отметила Собчак, Гордон, Лисицыну, Волынец и Агурбаш. Помимо этого, Гришина указала, что такая статистика поясняется тенденцией всего мира – на сегодняшний день женщины стали чаще пробовать свои силы в политике, не опасаясь быть ущемленными.

Помимо этого, к самим выборам и голосованиям, по прогнозам экспертов, в этом году проявит внимание больше женщин, чем раньше. Среди избирателей женского пола прослеживается тенденция роста интереса и заинтересованность в дальнейшем развитии политики.