Минфин США расширил список санкций по КНДР

Министерство финансов США расширило списки лиц из КНДР, попадающих под санкции, в него попали еще 16 лиц и 8 учреждений. В список также внесли 6 судов, сообщается на сайте американского министерства.

24 января на сайте американского министерства финансов появилось сообщение о расширении санкционного списка по ситуации с Северной Кореей. Так, в список попавших под санкции внесли еще 16 физических и юридических лиц, 8 организаций и 6 грузовых суден.

Среди организаций, попавших в список, числится также и министерство нефтяной промышленности КНДР.

Ранее санкции по Северной Корее уже касались темы нефти и производства топлива. Так, Совбез ООН расширял список санкций и ужесточал ограничительные меры по КНДР. Пхеньян уже получил ограничение на поставку как сырой нефти, так и нефтепродуктов.

Все страны мира получили требования депортировать в КНДР трудовых мигрантов, которые покинули свою страну в поисках работы за границей. США уже обвиняли Россию в неполном выполнении санкций по Северной Корее. Однако, в Москве все обвинения опровергают, называя их безосновательными. Между тем, американские СМИ активно публикуют подтверждения.