В США утвердили нового главу ФРС

ФРС США возглавил новый руководитель, им оказался экс-министр финансов Джером Пауэлл. При его содействии действующему главе США Дональду Трампу станет проще осуществлять протекционистскую политику. Так как Пауэлл, вероятно, не будет стремительно увеличивать ставку ФРС, в то время как это могла бы делать Джанет Йеллен, то давление на рубль должно стать меньше, предполагают специалисты.

Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки получила нового руководителя. Американским сенатом для этой должности был утвержден экс-министр Америки Джером Пауэлл. Время правления действующей главы ФРС Джанет Йеллен заканчивается третьего февраля. Отметим, что американский юрист Джером Пауэлл начал свою деятельность в Нью-Йоркском апелляционном суде. На тот момент он руководил советом директоров в инвестбанке Dillon, Read &Co. А в 1990 году устроился на государственную службу в Минфин США.

Напомним, заявления о том, что Трамп может поменять главу ФРС, появились сразу после того, как он вступил в полномочия главы государства.