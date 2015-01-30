Джон Керри надеется на урегулирование отношений США и России

Экс-глава Государственного департамента США Джон Керри выразил надежду, что в скором времени отношения Вашингтона и Москвы станут гораздо теплее. Керри отметил, что он надеется увидеть, как Россия и США преодолеют все разногласия.

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе экс-глава Госдепа Джон Керри заявил, что не теряет надежды на то, что "похолодевшие" отношения России и США скоро начнут налаживаться. Он отметил, что странам следует избавиться от напряжения в отношениях.

По словам Керри, он все еще надеется, что России и США удастся преодолеть все различия, которые между ними существуют, а также побороть все разногласия для урегулирования дружеских отношений.