Парубий заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году

Во время заседания Оболонского районного суда Киева спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что ему неизвестно о какой-либо угрозе для жизни экс-президента страны Виктора Януковича в 2014 году. Он также отметил, что Россия начала готовиться к вооруженному конфликту на Украине еще в 2012 году.

Во время рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича, обвиняемый заявил, что на его кортеж напали в феврале 2014 года, и тогда, по его словам, он попал под обстрел. Янукович отметил, что именно по этой причине покинул страну. После этого заявления Януковича Парубий заявил, что об угрозах экс-президенту ему ничего неизвестно. Он отметил, что если бы были какие-либо факты относительно возможного нападения на Януковича, об этом бы проинформировали в источниках госохраны.

Парубий также рассказал о том, что Россия, начиная с 2012 года, готовила несколько сценарий поворота развития событий на Украине.