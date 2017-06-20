Песков обвинил США в «заматывании» расследования химических атак в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил США в «фактическом заматывании» расследования инцидентов в Сирии, в которых было применено химическое оружие. В Кремле считают, что американцы «клеят безосновательные ярлыки».

Как указал Дмитрий Песков, в Москве власти страны не считают правильными действия американской власти, которая «заматывает» расследования о применении оружия химического действия в Сирии.

По мнению Пескова, который представил мнение Кремля, в США вместо «реального» рассмотрения дел предпочитают «наклеивать безосновательные ярлыки».

Помимо этого, пресс-секретарь президента России указал на то, что комментировать высказывания госсекретаря США будут в МИД РФ. Как известно, Рекс Тиллерсон указал на необходимость принятия ответственности за химические атаки в Сирии Россией.

Ранее Песков дал свой комментарий по сложившейся ситуацией с недопуском к ОИ российских спортсменов. Так, Песков назвал «удручающей» новость о недопуске МОК Шипулина и Устюгова.