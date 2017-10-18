В 2018 году депутатам Мосгордумы уменьшат зарплаты

24 января на заседании столичного парламента его председатель Алексей Шапошников заявил о понижении зарплат депутатов Мосгордумы. Так, в 2018 году зарплаты депутатов, которые работают в столичной Думе на постоянной основе, будут уменьшены на 10%.

Алексей Шапошников уточнил, что в минувшем году зарплаты депутатов уже уменьшались. В 2018 году состоится еще одно снижение уровня зарплат. Оно коснется лишь тех депутатов, которые работают в Мосгордуме на постоянных основах.

На постоянной основе в столичной Думе работают 18 человек. Их заработные платы в течении 2018 года будут начисляться по новым правилам, на 10% меньше от предыдущего размера. Всего в Мосгордуме числятся 44 депутата. Новое правило о снижении зарплат вступит в силу уже с 1 февраля.

Ранее было принято другое решение, которое регулирует расположение точек продажи рядом с метро в Москве. Так, в Москве торговые лотки отодвинут от метро и ТПУ еще на 25 метров. Благодаря новому правилу власти намерены улучшить механизм регулирования торговли.