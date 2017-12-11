Александр Бастрыкин посетил базу Хмеймим в Сирии

Председатель СК России Александр Бастрыкин прилетел в Сирию с рабочим визитом на российскую базу Хмеймим. Там он посетил встречу с военными следователями СК РФ и пообщался с представителями судов и правоохранительных ведомств Сирии.

Сообщается, что Александр Бастрыкин с визитом посещал авиабазу Хмеймим. Там он пообщался с представителями правоохранительных ведомств Сирии. В ходе встречи председатель СК России пришел к соглашению с сирийскими правоохранителями о передаче данных об уголовных делах, которые в Сирии возбудили против россиян, прибывших в страну для работы в террористических группах боевиков.

Помимо этого, Бастрыкин обсудил с сирийской стороной актуальные вопросы о международных преступлениях. В ходе встречи ее участники коснулись тем взаимодействия сирийской и российской сторон в рассмотрении дел, когда против военных России боевики совершают атаки. Также стороны пришли к взаимопониманию и вышли на новый уровень обсуждений сотрудничества Сирии и России.