Премьер Японии будет присутствовать на Олимпиаде в Пхенчхане

Премьер-министр Японии Сидзо Абэ собирается поехать на Олимпиаду-2018, которая состоится зимой в Пхенчхане (Южная Корея).

СМИ сообщают о желании премьер-министра Японии поехать на зимнюю Олимпиаду в этом году. Стало известно, что на эту тему он, встречаясь с корреспондентами, проводил брифинг. Сидзо Абэ сообщил, что хотел бы поехать и сделает это, если ему не будут препятствовать обстоятельства. Он напомнил, что через несколько лет в Токио также будет проходить Олимпиада, и он хочет побывать на обеих мероприятиях.

Премьер также сообщил, что собирается совместить приятное с полезным, и во время своего пребывания в Южной Корее надеется также на встречу с президентом страны. Он сообщил, что до сих пор между государствами не решен вопрос о «женщинах для утешения», а потому он до сих пор требует обсуждения. Кроме того, Сидзо Абэ хочет поговорить с южнокорейским лидером о том, какие меры они вместе могут предпринять для сдерживания угроз со стороны КНДР.