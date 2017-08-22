Сирия: коалиция заявила об уничтожении до 150 боевиков

Центральное командование США заявило о том, что 20 января в сирийском городе Аш-Шафа коалиция во главе с американскими военными уничтожила около 150 боевиков террористической группы ИГ*. Ликвидация террористов, уточняется в ведомстве, демонстрирует намерения коалиции одержать долгосрочную победу над боевиками.

Согласно информации от Центрального командования США, коалиция Сирии и американские военные смогли найти и ликвидировать от 140 до 150 боевиков. Операция по ликвидации была названа «Непоколебимая решимость».

Помимо этого, представители Центрального командования указали на то, что результат операции демонстрирует желание коалиции обнаружить и ликвидировать объекты боевиков. Такое желание, уточняют в сообщении, является проекцией намерений сирийской коалиции одержать долгосрочную победу над группой ИГ* и всеми ее террористами.