Мэр Риги раскритиковал планы властей перевести школы на государственный язык

Власти Латвии одобрили решение, связанное с постепенным переходом преподавания в русскоязычных школах на латышский язык. В то время, как мэр Риги назвал подобное решение провокационным, а депутаты Госдумы готовят специальное заявление.

Мэр Риги, который в то же время является одним из лидеров русскоязычной общины Латвии Нил Ушаков на странице своего аккаунта в Facebook отрицательно отнесся к подобному решению, назвав подобные поправки «политической провокацией», которая имеет все шансы отрицательным образом сказаться на образовательной системе страны. Со слов Ушакова, в качестве ответной меры в Риге могут дополнительно ввести занятия на родном языке для национальных меньшинств, оплату за которые на себя возьмет городская дума.

Таким образом, осуществление планового перехода предусмотрено на первое сентября 2019 года. В 2019-2020 учебных годах школы для представителей национальных меньшинств, будут обязаны обеспечить 80% учебного процесса в седьмых классах на государственном языке. Затем в следующем учебном году по аналогичному примеру построят систему образования в восьмых классах, а к 2021-2022 году на государственный язык будут обязаны перейти все классы, информируют СМИ.

Подчеркнем, что практически 40% населения Латвии, в которой проживает два миллиона человек, является русскоязычными, что составляет почти 800 тысяч граждан.