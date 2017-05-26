Минобразования Украины отменило тестирование по русскому языку для выпускников

Министерство образования Украины отменило экзамен по русскому языку в рамках внешнего независимого оценивания из-за низкого спроса среди выпускников. Об этом уведомил Вадим Карандий, руководитель центра оценивания качества образования.

Представитель госструктуры отмечает, что объем заказов на тест был очень невысоким. Теперь русский язык сравнялся по статусу с другими, по которым тестирование не проводится. Это же касается польского, венгерсого, румынского и молдавского языков. Ранее выпускники могли выбирать этот предмет по своему желанию.

Вадим Карандий сообщил, что регистрация на прохождение ВНО продлится с 6 февраля по 19 матра. Обязательными предметами являются украинский, а также история или математика по выбору. Ещё один можно выбрать перечня, где представлены 11 дисциплин. Директор отметил, что участники АТО на Донбассе и жители неподконтрольных территорий смогут пройти регистрацию для дополнительной сессии с 3 по 21 мая.