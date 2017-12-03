В ростовском аэропорту Платов организуют новую бесплатную парковку

До 25 февраля на территории ростовского аэропорта Платов организуют новую бесплатную парковку. Такое заявление 23 января опубликовала пресс-служба областного губернатора.

В сообщении написано, что глава региона Василий Голубев распорядился создать вблизи учреждения дополнительные места для бесплатной парковки автомобилей. После реализации проекта количество мест вырастет с 90 до 250.

Строительная площадка для нового объекта расположена в пределах стройгородка подрядчика, создавшего здание аэровокзала. Компания-оператор комплекса Платова намерено перевести в долгосрочный режим стоянку в центре, рассчитанную на 300 машин. До 15 февраля в пределах предприятия также оборудуют 100 стоек для зарядки устройств, которыми одновременно смогут воспользоваться до 400 человек.