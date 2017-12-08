В Москве к станции метро "Фонвизинская" построят подземный пешеход

Власти Москвы построят подземный переход для пешеходов к станции метро "Фонвизинская". Так зявил Андрей Бочкарев, руководитель московского строительного департамента.

Объект планируют завершить до конца второго квартала 2018 года. Он разместится в Марфино под железнодорожными путями Октябрьского направления и продлится до проезда 589, оканчиваясь возле зданий №30 и №32 по улице Академика Королева.

По словам Андрея Бочкарева, в общей сложности переход протянется на 189 метров в длину, 6 - в ширину. Высота его составит 2,3 метра. Строение оборудуют тремя выходами с лестничными подъемами и лифтами. Строители получат распоряжение организовать освещение антивандальными светильниками, напольные тактильные индикаторы для слабовидящих людей и систему автоматизированного удаления снега.