Кабмин Латвии утвердил переход российских школ на латышский язык

23 января Кабмин Латвии утвердил постепенный переход российских школ в стране на латышский язык. Об этом пишет местное издание Delfi.

Принятыми поправками к законодательству Кабинет министров установил датой начала процесса перехода 1 сентября 2019 года. Процедуру планируют завершить в 2021-2022 году. Обучение в 1-6 классах будет осуществляться на двух языках. С 7 по 9 на государственном намерены вести 80% занятий. В 10-11 уроки будут проводиться исключительно на латышском.

Проект предстоит рассмотреть представителям Сейма. Ранее в этот законодательный орган поступило более 14 тысяч заявок от граждан Латвии с просьбой сохранить билингвальную систему образования.

СМИ сообщают, что из 2 миллионов человек, постоянно проживающих в государстве, 40% - разговаривают на русском. При этом в стране государственным языком признается лишь латышский, а русский получил считается иностранным.