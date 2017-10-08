Российское посольство в Лондоне пошутили в ответ на заявление начальника британского Генштаба Николаса Картера. Свой саркастический комментарий дипломаты РФ разместили на своей странице в Twitter 23 января.

Представители России отметили своим вниманием фразу Николаса Картера о том, что киберугроза со стороны России теперь стала опаснее, чем терроризм. На странице посольства в социальной сети англоязычная запись "Может быть потому, что террористы ИГИЛ* были уничтожены Россией".

Российская дипломатическая служба в Великобритании обратила внимание и на другую цитату. Руководитель Генерального штаба ВС утверждает, что система международной безопасности, организованная в 1945 году, в настоящий момент находится под угрозой. Послы ответили упреком Николасу Картеру, намекнув, что подобный вывод он сделал после своей работы на территории Ирака и Югославии.

Ранее "Версия" публиковала материал, что британцы раскритиковали Николаса Картера за утверждения о враждебных действиях России.