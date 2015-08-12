В Оренбуржье после скандального видео снят с должности министр лесного хозяйства

Губернатор Оренбургской области Юрий Берег снял с должности министра лесного хозяйства Виктора Тонких, а также трех его замов. Как сообщают СМИ, данное решение было связано с публикацией в сети провокационной видеозаписи.

Во время просмотра видеозаписи, которая стала весьма популярной в социальных сетях, показаны чиновники, спиртные напитки, шутки связанные с бюджетом, а также много чего интересного. Кто является автором этой записи, а самое главное - кто опубликовал ее в сети, на данный момент остается неизвестным.

Намерение лишить своих должностей фигурантов скандальной записи было принято в первые секунды просмотра. Подобная манера поведения является недопустимым для государственных служащих. Можно закрыть свои глаза на невольную глупость юных ульяновских курсантов. Но возраст подобных «артистов» разрешает им претендовать на премию Дарвина, таким образом, прокомментировал ролик Юрий Берег.

На данный момент, исполнять обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства будет зам. главы регионального минсельхоза Владимир Морозов.