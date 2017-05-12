Захарова в соцсетях прокомментировала вопросы западных СМИ о здоровье Лаврова

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала вопросы журналистов западных стран о состоянии здоровья главы министерства Сергея Лаврова. Свое мнение она разместила на своей странице в Facebook.

Дипломат пишет, что после просьбы издания Bloomberg уточнить слухи о неком недуге министра, Сергей Лавров попросил поинтересоваться у СМИ, чем же именно он занемог. Представители агентства рассказали, что сведения о возможной болезни чиновника появились в связи с правительственными перестановками после выборов.

Ранее "Версия" опубликовала комментарий главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, который тоже высказался по этому поводу. Пресс-секретарь заявил: "Всё у нас нормально". По его сведениям, здоровье Сергея Лаврова позволяет ему без проблем исполнять рабочие обязанности.