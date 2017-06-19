Порошенко признался, что его зарплата в 2017 году составила 336 тысяч гривен‍

СМИ обнародовали официальные данные о зарплате президента Украины Петра Порошенко. Он признался, что его заработная плата за 2017 год составила 336 тысяч гривен‍ (примерно 11,6 тысяч долларов). Все деньги президент пожертвовал на благотворительность.

Накануне были обнародованы официальные данные о том, какую сумму денег президент Украины получает в качестве заработной платы. Выяснилось, что у Петра Порошенко есть установленный оклад в виде 28 тысяч гривен на месяц. Таким образом, за год он получает всего лишь 336 тысяч гривен‍. Кроме того, проявляя великодушие, эти деньги он жертвует на благотворительность.

Примечательно, что, согласно предоставленным данным, годовой заработок за осуществляемые им полномочия на должности составляют даже меньше, чем у главы его Администрации Игоря Райнина на 202 тысячи гривен. Между тем, на свой новогодний отдых за границей Порошенко потратил порядка 14 миллионов гривен.