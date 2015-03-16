Аксенов пообещал продать все бывшее имущество Коломойского в Крыму

Все имущество, бывшее во владении предприятия украинского олигарха Игоря Коломойского в Крыму, будет продано. Так пообещал Сергей Аксенов, руководитель региона.

После присоединения Крымского полуострова к составу Российской Федерации банки Украины отказались возвращать финансовые вклады местных жителей. Больше всего задолжал "Приватбанк". Фонд защиты вкладчиков вознамерился возместить потери крымчан, которые не превышают 700 тысяч рублей. А крупные вклады правительство Крыма собирается компенсировать средствами, вырученными от продажи национализированных владений Игоря Коломойского.

В рамках этого решения уже продали санаторий "Форос". Сергей Аксенов отмечает, что власти выставляют на продажу абсолютно все, ранее принадлежавшее олигарху. Они даже могут сбавить цену для покупателей. Сразу после оплаты средства будут переведены на счета граждан. Глава республики заверил, что все объекты будут реализованы исключительно по этой программе. Суммарной суммы должно хватить для покрытия всех задолженностей "Приватбанка" в размере 5 миллиардов рублей. Уже удалось отдать около 1,8 миллиарда.