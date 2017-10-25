На серой ветке московского метро начал курсировать обновленный поезд Победы

23 января на серой ветке московского метро запустили обновленный тематический поезд Победы. Так объявили в информационном центре "Музея Победы".

Проект призван рассказать желающим об истории Великой отечественной войны. Совместно с подземкой центр организовали внутри состава своеобразный музей, разместив в восьми вагонах различные документы, снимки, плакаты и газетные вырезки из военной эпохи 1941-1945 годов. После обновления он вошел в состав федеральной програмы "Территория Победы".

Юлия Темникова, замначальника Метрополитеа по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами, рассказала, что состав будет ездить по Серпуховско-Темирязевской линии, как минимум, полгода. Его снимали с путей, однако решили вернуть из-за множественных положительных отзывов от москвичей. Подобный интерес среди пассажиров может стать причиной продления проекта.