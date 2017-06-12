Украина признала Крым частью России, исключив его из карты

Украина признала полуостров Крым частью России. Об этом свидетельствует карта страны, которая висела на праздновании Дня соборности страны в Черновицкой области. В городе Сторожинец на сцене висела карта без Крыма.

СМИ с удивлением отмечают факт того, что Украина признала Крым частью России. Кажется невероятным, однако, кажется, местные власти уже смирились, что полуостров им не вернуть. Подтверждение этому - празднование Дня соборности Украины в Черновицкой области. Там по этому поводу проходила торжественная часть, на которой присутствовали члены правительства, а также военнослужащие. Над сценой прямо посреди зала, где все собрались, висела карта страны. На этой карте не был нарисован Крым.

Все мероприятие прошло благополучно, ни у кого не возникло никаких вопросов. После него все присутствующие мирно разошлись по домам, не высказав протеста против случившегося.