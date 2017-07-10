Песков назвал "удручающей" новость о недопуске МОК Шипулина и Устюгова

В Кремле считают удручающей новость о недопуске Международным олимпийским комитетом к участию в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане россиян Антона Шипулина и Сергея Устюгова. Так заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь администрации президента РФ.

По словам главы пресс-службы, правительство России выражает сожаление относительно сложившейся ситуации. В особенности, из-за связи со спортсменами. Чиновник надеется, что вскоре информации станет больше, ведь Кремль и МОК периодически выходят на контакт, пусть и в ограниченном режиме.

Об отсутсвии лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Антона Шипулина сообщил первый вице-президент российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков.Эти прославленные имена, запятнанные в ходе "допингового скандала", отсутствуют в предварительных списках участников зимних Олимпийских игр.