В московских центрах "Мои документы" добавили новые услуги и удобства

В 2018-году в центрах "Мои документы" на территории Москвы добавили ряд новых удобств и услуг. Так уведомили 23 января на портале столичного мэра и правительства.

Согласно официальному сообщению, сотрудники учреждений облачились в форму нового образца и прошли подготовительные курсы программы "Искренний сервис". Их можно узнать по бежевым свитерам с изображением сердца. На стойках разместили новые визитные карточки. В зоне ожидания для посетителей появились крючки для сумок, а в офисах поставили кулеры и вазы со сладостями.

Обновление также коснулось каталога с услугами. Напротив каждой разместили пометку о возможности подачи электронной формы заявки. Их также разделили, согласно типу ситуаций. У входов в помещения наклеили плакаты с восемью правилами московских стандартов госуслуг по приему клиентов. В документе написано, что руководители центров отныне будут проводить больше своего времени в зале, чтобы оперативно помогать работницам центра и клиентам. С начальством можно связаться по контактам, указанным на настенных портретах.