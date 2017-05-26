Песков о здоровье Лаврова: "Всё у нас нормально"

"Всё у нас нормально," - заявил Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь Кремля развеял слухи об ухудшении состояния здоровья руководителя МИД Сергея Лаврова.

Ранее из различных источников начала распространяться информация с предположениями о недуге министра иностранных дел. Пресс-служба Кремля отрицает эти сведения.

В своем комментарии Дмитрий Песков отметил, что днем ранее видел Сергея Лаврова на телевизионной пресс-конференции. 23 января он также размещен в списках участников дипломатических переговоров и должен в них участвовать.

Представитель правительства успокоил журналистов и посоветовал не доверять безосновательным слухам о болезнях чиновников. Он добавил, что сам подобной информацией не располагает.