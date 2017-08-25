Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о продлении финансирования правительства. Отмечается, что Конгресс принял закон о продлении финансирования правительства до 8 февраля 2018 года.

Как стало известно, американский лидер оставил свою подпись на документе законопроекта, который предполагает продление правительства США до 8 февраля 2018 года. Немногим ранее данный законопроект одобрил Конгресс США.

Стоит отметить, что правительство США прекратило выполнять свои функции 20 января текущего года в связи с тем, что отсутствовал утвержденный федеральный бюджет.