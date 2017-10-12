Эксперт: ПАСЕ не может полноценно функционировать без России

Парламентаская ассамблея Совета Европы не может полноценно функционировать без участия России. Об этом заявил Владимир Оленченко, старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран НИИ имени Е.М. Примакова РАН.

Такое высказывание ученый выразил после предложения Украине внести взнос в Совет Евпропы вместо России, которое высказал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова. Владимир Оленченко утверждает, что сенатор справедливо возмутился сложившейся ситуацией, ведь СЕ воспринимает Российскую федерацию недостаточно объективно. В связи с такой позицией, россиянам нет смысла финансировать деятельность организации.

Эксперт считает, что решение об ограничение полномочий России в ПАСЕ приняли в спешке, не было хорошо обдуманным и несло субъективный характер. Согласно наблюдениям Владимира Оленченко, без воздействия российских дипломатов ПАСЕ не способна действовать должным образом. "Теперь пусть нас попросят вернуться," - советует специалист.