Британцы критикуют главу Генштаба ВС Великобритании Николаса Картера за высказывания о возможность "враждебных действий" со стороны России. Своё несогласие жители Соединенного Королевства выразили в социальных сетях.

22 января Николас Картер выступил в в Королевском Объединенном институте оборонных исследований и во время своей речи сообщил, что Россия может проявить агрессию, превзойдя ожидания британских военных. При этом россияне могут проявить потенциал, превышающий британский в аналогичных условиях.

Начальник Генерального штаба считает, что командование армии Российской Федерации обучается и способно действовать неожиданным образом, применяя различные модели военных действий. Он также отметил высокий уровень подготовки кадров и тот факт, что во время операции в Сирии российские войска испытали порядка 150 видов вооружения. Николас Картер также упомянул различные "фейковые новости" и влияние на выборы, которые могут быть частью гибридной войны. Итогом выступления стал призыв усилить давление на РФ.

Однако интернет-пользователи не согласились с военным. Они заметили, что британское правительство в последнее время часто обвиняет Россию, не приводя весомых аргументов её причастности к злонамеренным действиям. Некоторые подчеркнули, что Владимир Путин, в отличии от "бесполезного мусора в парламенте", не позволяет стране превратиться в "подстилку Европы".