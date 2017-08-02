Президент Филиппин заповедал военным пристрелить его‍

Президент Филиппин Родриго Дутерте заповедал национальным военнослужащим пристрелить его, если он захочет продлить установленный срок в отношении правления страной и станет диктатором, сообщает издание Reuters.

На днях глава Филиппин Родриго Дутерте сделал неожиданно резкое заявление, согласно которому он просил вооруженные силы страны пристрелить его. Также он объяснил, почему произнес эти слова. Дело в том, что недавно в государстве стали расползаться слухи о его желании внести изменения в закон, чтобы продлить время своего правления. Официально его срок заканчивается в 2022 году, и кто-то говорит, что Дутерте хочет стать диктатором.

Своей просьбой о расстреле, настоящий президент хотел подчеркнуть, что ни при каких обстоятельствах не станет посягать на власть, которая больше не будет ему принадлежать. Он уточнил, что следущие президентские выборы пройдут в срок.