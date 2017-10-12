Эрдоган рассказал о договоренности с Россией по поводу операции в Сирии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что они не намерены отступать от операции в сирийском Африне, планируется довести ее до конца. По словам Эрдогана, все действия в Африне обсуждались с Россией.

Как рассказал Эрдоган, операция в Африне закончится, когда турецкой армии удастся достигнуть всех поставленных задач. Он отметил, что Турция установит контроль над Африном, и тогда сирийцы смогут вернуться в свои дома, турецкая армия покинет Сирию. Эрдоган назвал главной задачей Турции в Сирии - это обеспечение нацбезопасности и территориальной целостности.

Турецкий президент заявил о том, что Анкара не намерена захватывать Сирию, как только удастся освободить оккупированные города, турецкие военные тут же покинут Сирию.

Стоит отметить, что через некоторое время после заявления Эрдогана сообщили о том, что в Сирии погиб турецкий военнослужащий. По предварительным данным, он погиб во время боестолкновения с представителями запрещенной в Турции РПК.