Порошенко заявил, что в Донбассе присутствуют «украинские оккупанты»

Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе и в Крыму присутствуют «украинские оккупанты». Оговорку политик допустил сегодня при выступлении в Киеве.

22 января в Украине отмечается День соборности, посвященный событиям, происходившим в 1919 году. Президент страны Петр Порошенко выступил на площади перед собравшимися гражданами Украины с приветственной речью, но и упомянул события последних лет.

Киевский политик намеревался сказать о «российской агрессии», но оговорился и сначала произнес, что сейчас на Донбассе, Крыму и Севастополе землю топчет сапог «украинского оккупанта», но через мгновение учел свою ошибку и назвал оккупантом Россию.

Напомним, что Петр Порошенко уже не первый раз путается в словах и понятиях. Не так давно глава Украины на встрече с военными в Мариуполе сказал, что «украинская оккупация – это временное явление», а в конце прошлого года лидер страны сообщил с ошибкой, что украинцы всегда чувствовали на себе подлость украинского режима.

Ранее мы писали о том, что Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивских островах.