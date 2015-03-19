СМИ сообщили размер заработной платы нового главы Старого Оскола

Депутаты горсовета Старооскольского городского округа установили заработную плату новому главе администрации Александра Сергиенко, она будет составлять около 120 тысяч рублей в месяц. Депутат облдумы Игорь Барщук возмутился и заявил, что этого недостаточно.

По данным пресс-службы, Барщук предложил поднять зарплату мэру "Хотя бы" до 280 тысяч рублей. Но с этим не согласилась вице-губернатор по внутренней и кадровой политике Ольга Павлова. Она отметила, что на данный момент зарплата мэра составляет 80 процентов от зарплаты губернатора. Со слов Павловой, слишком высокая заработная плата мэра не сможет позволить выполнить социальные обязательства.

На что Барщук ответил, что социальные обязательства - это и заботится о чиновниках "Чиновники- это тоже люди!". Напоминаем, депутаты избрали Сергиенко новым главой большинством голосов. За него проголосовали 15 из 20 присутствовавших. Ещё четверо отдали голоса за кандидата от КПРФ, а один парламентарий воздержался.