Собчак собрала 100 тысяч подписей для регистрации на выборах

Телеблондинка Ксения Собчак сумела собрать более 100 тысяч подписей граждан для того, чтобы ее допустили к регистрации для участия в президентских выборах. Это необходимое число, однако сбор продолжится, сообщает Тимур Валеев, глава сети штабов Собчак по всем регионам.

Стало известно об успехе Ксении Собчак в деле сбора подписей. На сегодняшний день сотрудникам ее штабов удалось собрать более 101 тысячи подписей, однако они не планируют на этом останавливаться. С таким количеством телеведущая будет допущена к регистрации в кандидаты на выборах. Тем не менее, она собирается повышать конкурентоспособность и показать, что ее поддерживает общественность. По этой причине сбор подписей будет продолжаться до конца января.

Глава сети штабов Ксении Собчак делится, что по всем регионам планируется собрать до 140 тысяч подписей. После этого они будут переданы на проверку в Центризбирком.