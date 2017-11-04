Собчак призвала легализовать марихуану в России

Кандидат в президенты России Ксения Собчак призвала легализовать марихуану‍ в стране. Об этом она рассказала избирателям в Калининграде.

Телеведущая и начинающий политик Ксения Собчак начала активно ездить по России и встречаться с будущими избирателями. На встрече в Калининграде она призвала подумать серьезно над тем, чтобы легализовать легкие наркотики в России. В частности, речь может идти о марихуане и некоторых других наркотических веществах, которые находятся в правовом поле в некоторых странах Запада.

Собчак подтвердила свои слова тем, что это поможет избавиться большому количеству граждан от тяжелой наркотической зависимости. Однако специалисты до сих пор не установили прямой зависимости внедрения на легальной основе марихуаны от общего количества потребления наркотиков в стране.

Также Ксения Собчак сказала, что не понимает, почему легкодействующие наркотические вещества в стране вне закона, а водка – это нормальное явление.