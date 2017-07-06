Глава Японии Синдзо Абэ заявил о большом потенциале отношений с Россией. Об этом он рассказал в последнем интервью.

Япония намерена развивать двусторонние отношения с Российской Федерацией, даже несмотря на существующие противоречия по территориальному вопросу. О больших намерениях дальнейшего сотрудничества заявили на самом высшем уровне в правительстве Страны восходящего солнца.

Премьер Японии Синдзо Абэ заверил, что между двумя странами в последнее время складываются доверительные отношения, которые со временем могут привести к урегулированию территориальных споров и подписанию мирного договора.

В настоящее время существуют намерения о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Уже подписаны первые соглашения и контракты.

Напомним, Абэ не так давно заявил, что намерен активно участвовать в совместном с Россией освоении четырех островов недалеко от Японии, которые представляют спор между государствами долгое время.