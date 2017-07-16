Сенат США перенес голосование по бюджету правительства

Сенат США вновь перенес голосование по бюджету правительства. Оно должно состояться 22 января в полдень по местному времени.

Сегодня примерно в двенадцать часов дня сенаторы вновь соберутся, чтобы обсудить паузу в работе федерального правительства США. Голосование по возможному принятию временного бюджета для осуществления его работы планируется провести 22 января. Однако ряд официальных лиц в конгрессе и лидеры партий заявляют, что видимого прогресса в переговорном процессе до сих пор не наблюдается и пауза в правительственной работе может быть продолжена.

Напомним, что так называемый шатдаун – приостановка на время работы правительства США, начался несколько дней назад, когда стало известно, что бюджетные отчисления на деятельность чиновников не предусмотрены. В Белом доме отказались разговаривать с журналистами, а на основной туристический объект Нью-Йорка – статую Свободы прекратили пускать посетителей, так как финансирование достопримечательности также не предусмотрено.