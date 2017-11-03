Песков рассказал о неизвестных встречах Путина и Порошенко

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о неизвестных встречах Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом стало известно российским журналистам.

21 января глава пресс-службы Кремля поведал всем журналистам, что иногда существуют такие встречи российского президента, о которых никто не слышал.

По словам Дмитрия Пескова, тайные политические рандеву на высшем уровне не такая уж и редкость. Они имеют место быть всегда, и не обо всех мероприятиях руководство страны докладывает представителям средств массовой информации.

В Кремле отметили, что Путин также регулярно общается со своим коллегой из Украины Петром Порошенко. Политики иногда проводят личные встречи, в ходе которых решаются немаловажные вопросы.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что никогда не говорит не правдивые вещи и старается быть компетентным во многих вопросах.