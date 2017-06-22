СМИ: США могли включить Россию в «звездные войны»

США могли включить Россию в знаменитую противоракетную программу «звездные войны» в 1990-е годы. Об этом рассказали британские СМИ.

Сразу после распада Советского Союза на заре президентства Бориса Ельцина была велика возможность заключения между Соединенными Штатами и Россией соглашения по совместной разработке и участию в амбициозной противоракетной программе «Звездные войны». Это стало известно после того, как ряд документов были рассекречены со стороны разведки Великобритании.

Однако подобный процесс застопорился сразу по нескольким причинам. Военные аналитики считают, что принятие России в программу о Стратегической оборонной инициативе могло негативно сказаться на дальнейшем существовании НАТО.

Разногласия могли возникнуть между членами североатлантического альянса, а задачи, поставленные перед организацией, резко размывались. Кроме того, существует версия, что для оборонных возможностей Соединенного Королевства совместная работа с Россией не пошла бы на пользу в долгосрочной перспективе.