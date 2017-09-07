Кандидат в президенты Катя Гордон сообщила, что ей угрожает прокуратура. По словам политика и ведущей, её сотрудников и сторонников часто стали вызывать на допросы, как сообщает VistaNews.

Катя Гордон заявила, что некоторые представители прокуратуры и управленцы «выслуживаются» перед определёнными чинами. В частности, на допрос вызвали волгоградского депутата Александра Немцова. А другого сторонника Гордон спрашивали, настроен ли он против Владимира Путина.

Также запретили общаться с командой кандидата в президенты директору Тульского ДК. Катя Гордон просит сотрудников прокуратуры и управленцев если не уважать позиционеров, то по крайне мере соблюдать законодательство. Также политик предрекла, что большой успех может ожидать её оппонента Ксению Собчак, хотя и отметила, что до победы дело не дойдёт.