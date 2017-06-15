Фанатка Трампа из армии США пропагандирует патриотизм в бикини

В Instagram пользователи все больше обращают внимание на страницу американской девушки-военной из армии США. На своем аккаунте она пропагандирует ЗОЖ, патриотизм и поддерживает Дональда Трампа.

Аккаунт девушки в Instagram называется «infitdel». Своего имени девушка не сообщает, но все снимки она помечает названием своей страницы в социальной сети. Известно, что девушка-блоггер служит в армии США, имеет двух детей и мужа-военного.

Американка активно постит снимки в купальниках и бикини, демонстрируя свое тело и результат занятий спортом. Для поддержки весьма привлекательной фигуры девушка занимается йогой, пилатесом и тяжелой атлетикой. В своих постах она нередко пропагандирует правильный образ жизни, здоровое питание и политические взгляды в США. Так, она не скрывает своей приверженности к политике президента Дональда Трампа.

Страница набрала уже почти 140 000 подписчиков. Многих девушка мотивирует своим внешним видом и жизненной позицией. Американка гордится тем, что служила в армии и утверждает, что служба дала ей возможность больше себя узнать.