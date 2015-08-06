Gallup: Путин обошел по популярности Трампа и Си Цзиньпина

Действующий российский президент Владимир Путин обошел по популярности коллег из США и Китая. Данные опроса общественного мнения предоставили аналитики Gallup.

20 января компания Gallup провела опрос среди жителей различных стран мира. В исследовании участвовали граждане более 130 государств, и на основании опроса сформировался неофициальный рейтинг действующих лидеров планеты.

Сообщается, что президент России Владимир Путин имеет самые большие показатели среди других коллег. Его политику поддерживают около 75 процентов респондентов. Далее следует лидер Поднебесной Си Цзиньпин. Он набрал также немало голосов в свою поддержку по всему миру.

Рейтинг же американского лидера Дональда Трампа стабильно сходит на «нет». Сейчас за него готовы проголосовать около 40 процентов опрашиваемых.

Ранее сообщалось, что порноактриса из США рассказала о сексуальной взаимной связи с Дональдом Трампом. За молчание ей заплатили 130 тысяч долларов.