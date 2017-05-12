В Македонии на референдуме выберут новое название для страны

В Македонии на всенародном референдуме выберут новое название для страны. Споры об этом идут с Грецией уже 30 лет.

Граждане Македонии готовы принять участие в общенародном национальном референдуме, на котором окончательно должен проясниться вопрос о новом названии республики.

Все дело в давних противоречиях между Скопье и Афинами. В греческой столице уже почти тридцать лет со времен распада бывшей Югославии говорят, что название Македония полностью совпадает с греческой провинцией, находящейся в том же регионе Балканского полуострова.

Поэтому Греция много лет не дает своего согласия по принципиальным вопросам во внешней политике. В частности, Афины блокируют вступление Македонии в Европейский союз и НАТО.

Правительство Македонии выражает полную готовность ускорить процесс по небольшому изменению названия страны и даже предлагается несколько неофициальных вариантов.