В Петербурге задержали подростков с листовками против выборов

В Санкт-Петербурге задержали трех подростков с листовками против выборов. Инцидент произошел в самом центре Северной столицы России.

В городе на Неве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность нескольких несовершеннолетних людей. Подростки пытались раздавать в самом центре российского мегаполиса листовки от оппозиционного лидера Алексея Навального. Он просил всех граждан страны бойкотировать предстоящие выборы президента, которые пройдут в середине марта текущего года.

Сообщается, что раздачей незаконных агитационных материалов занимались двое девушек и один парень. Сразу после пресечения их деятельности, молодых людей доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего прояснения вопроса. Подростки для продолжения общения с полицией ожидали своих родителей. Все листовки правоохранителями были изъяты, решается вопрос о санкциях в отношении нарушителей.