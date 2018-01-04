Автор книги о Трампе: Президент США изменяет жене Меланье

Президент США Дональд Трамп изменяет собственной жене Меланье. Об этом заявил автор скандальной книги о первом человеке в государстве Майкл Вольф.

Журналист и писатель скандальной книги о нынешнем лидере Белого дома в Вашингтоне накануне пришел на телевидение, чтобы дать интервью Биллу Мару. Майкл Вольф признался, что обладает самой прямой информацией о личной жизни Дональда Трампа. Он намекнул в прямом эфире телеканала США, что это может быть связано с женщинами американского президента. Вольф подтвердил уточнение Мара, связано ли это с тем, с кем Трамп спит сейчас. Автор скандального издания, поступившего недавно в продажу, «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» ответил утвердительно. Журналисты подхватили эти слова и взяли на себя ответственность заявить, что президент Соединенных Штатов изменяет собственной жене Меланье с неизвестной женщиной.