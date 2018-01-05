Живущие в Германии россияне поставили подписи в поддержку Путина на выборы-2018

В Германии, проживающее там граждане России, поставили подписи в поддержку Путина как кандидата-самовыдвиженца на выборах президента России в 2018 году.

Избиратели, оставившие подписи за Путина, отметили свое желание поддержать его как кандидата на пост президента. По мнению части россиян, проживающих в Германии, они будут голосовать за Путина для того, чтобы он помог гражданам и оказывал им поддержку.

Граждане России, которые сейчас живут в Германии, рассказали, что они переехали в другую страну в 90-е годы. Сейчас они живут в другой стране, но продолжают следить за жизнью в России и интересуются ее политикой и экономикой.

Между тем, за Путина как за кандидата на выборах-2018, по данным его избирательного штаба, уже оставили подписи 1,5 миллиона человек. Сбор подписей будет завершен 22 января. Выборы президента России пройдут 18 марта в 2018 году.