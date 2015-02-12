Twitter нашел более 1 тысячи «пропагандистских аккаунтов»

Компания из США Twitter нашла более 1 тысячи «пропагандистских аккаунтов»‍ в своих микроблогах. Все страницы были связаны с российской неправительственной организацией.

В США владельцы социальной сети Twitter заявили, что обнаружили еще более одной тысячи страниц, на которых могла использоваться политическая реклама, направленная на влияние на процесс выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году. В настоящий момент все подозрительные аккаунты уже заблокированы.

Предполагается, что они могли принадлежать организации, деятельность которой была контролируема из России. Считается, что они размещали в различных популярных социальных сетях информацию, которая могла повлиять на результаты американских президентских выборов.

Напомним, что ранее в Twitter также находили многочисленные аккаунты. Всего за последнее время было выявлено и заблокировано почти четыре тысячи пользователей.