Московское правительство предложило Яшину перенести митинг с проспекта Сахарова

Правительство Москвы отказало депутатом Красноселького района под предводительством Ильи Яшина в разрешении провести 28 января митинг на проспекте Сахарова. Как сообщает председатель, мэрия предложила перенести его другое место.

Илья Яшин отмечает, что депутаты хотят организовать акцию в своем районе, где пользуются поддержской местных жителей. Заявку одобрили подписяси глава муниципалитета, замглавы и местный депутат.

Однако по неназванным причинам столичная администрация не согласилась. Она действительно предлагает альтернативные места. Как подтвердила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова, есть возможность переместить действия в Марьино или Люблино. Такое решение, по её словам, связано с желанием не создавать препятствий для дорожного движения по проспекту.